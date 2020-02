Vinci : bien orienté après ses résultats 2019

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1,8% après l'annonce d'un résultat net part du groupe en hausse de 9,3% à 3.260 millions d'euros en 2019 et un résultat opérationnel sur activité (ROPA) en croissance de 14,8% à 5,7 milliards, représentant 11,9% du chiffre d'affaires contre 11,5% en 2018.

Le chiffre d'affaires augmente de 10,4% à 48,1 milliards d'euros, dont une croissance organique de 5,4%.

Au global, le résultat net annuel est proche des attentes à 3 260 ME (contre 3 297 ME attendu). Les analystes d'Oddo confirment leur opinion Neutre sur la valeur et l'objectif de 103 E. ' Vinci confirme une nouvelle fois la solidité de son business model mais nous trouvons que la valorisation est désormais exigeante avec des interrogations sur l'utilisation du cash (quelles cibles ?) ' précise le bureau d'études.

Oddo estime que l'excellente surprise de la publication vient de la génération de cash-flow qui progresse de 1 MdE à 4 201 ME alors que les analystes attendaient un léger tassement (3 055 ME).

' La croissance du trafic autoroutier est de 14.8% au 4ème trimestre '. Oddo souligne aussi le redressement de la marge Construction au 2ème semestre.

' Comme attendu, la guidance pour 2020 est assez prudente (et vague...), le groupe attendant ' de nouvelles progressions de son chiffre d'affaires et de son résultat ' ' toutefois plus limitées qu'en 2019, en raison d'une base de comparaison particulièrement exigeante ' ' explique Oddo.