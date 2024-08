Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: baisse du trafic routier & hausse de l'aérien information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 17:58









(CercleFinance.com) - Vinci annonce que le trafic sur ses concessions autoroutières a diminué de 3,1% au mois de juillet 2024 en comparaison annuelle, avec une baisse de 4,3% pour les véhicules légers et une hausse de 7,7% pour les poids lourds.



Concernant ses concessions aéroportuaires, Vinci revendique une hausse de 6% du trafic passagers et une augmentation de 3,7% des mouvements commerciaux (ATM) entre juillet 2023 et juillet 2024.





