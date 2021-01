Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : baisse de 70% du trafic passagers en 2020 Cercle Finance • 14/01/2021 à 18:28









(CercleFinance.com) - Le trafic passagers du réseau Vinci Airports a reculé de 70 % en 2020, avec un total de 76,6 millions de passagers accueillis, contre 255 millions en 2019, conséquence de la crise sanitaire mondiale. 'Les aéroports du réseau basés en Europe et en Asie, où les mesures restrictives ont été les plus sévères, ont vu leur trafic baisser plus fortement (de l'ordre de 72 %) que les aéroports basés sur le continent américain (baisse d'environ 61 %)' indique le groupe. 'Face à cette crise d'une ampleur sans précédent, les aéroports du réseau ont fait preuve de réactivité en mettant rapidement en place les mesures sanitaires requises, en étroite collaboration avec les autorités locales'.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +2.98%