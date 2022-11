Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: baisse de 7% du trafic autoroutier en octobre information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 08:45









(CercleFinance.com) - Vinci annonce pour le mois d'octobre, une baisse de 7% du trafic sur ses autoroutes sur un an (-8,2% pour les véhicules légers, mais stabilité pour les poids lourds), imputable essentiellement à des effets calendaires ainsi qu'à la pénurie de carburants en France.



'Tous véhicules confondus, le trafic sur les dix premiers mois de l'année reste solidement ancré au-dessus de son niveau de 2019 (+1,8%) en dépit de la hausse des prix des carburants', note le groupe de BTP et de concessions.



Concernant les concessions aéroportuaires, Vinci Airports revendique une hausse de 57,8% sur un an de son trafic passagers au mois d'octobre, ainsi qu'une multiplication par 2,3 sur l'ensemble des dix premiers mois de 2022.





