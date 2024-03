Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: baisse de 2,1% du trafic autoroute en Février information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 18:08









(CercleFinance.com) - Le trafic des réseaux interurbains de Vinci Autoroutes a enregistré une baisse de 2,1% en Février 2024.



' La circulation sur les réseaux de Vinci Autoroutes est restée perturbée en février 2024 par les blocages des agriculteurs, en début de mois sur la quasi-totalité du réseau et en fin de mois sur plusieurs tronçons du sud-ouest ' indique le groupe.



Le trafic passagers dans les aéroports du réseau de Vinci Airports enregistre en revanche une croissance de 14,4% en février 2024 par rapport à février 2023.



' Au-delà de l'effet positif lié à l'année bissextile, les tendances restent bien orientées sur l'ensemble des plateformes '.



Au global, le nombre de passagers dépasse en février 2024 de plus de 3 % son niveau d'avant crise sanitaire.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris 0.00%