Vinci : baisse de 11,7% du CA au 30 septembre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 12,3 milliards d'euros au 3e trimestre 2020, en baisse de 6,4 % à structure réelle (-6,7 % à structure comparable) par rapport au 3e trimestre 2019. Le chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2020 atteint 30,8 milliards d'euros, en baisse de 11,7 % à structure réelle par rapport à celui des 9 premiers mois de l'année précédente (croissance organique : -13,2 %). Le carnet de commandes au 30 septembre 2020 atteint 42,8 milliards d'euros, en hausse de 15 % sur 12.mois. Il représente 14 mois d'activité moyenne de la branche contracting (contre 12 mois à fin septembre 2019). ' Les résultats du Groupe devraient afficher une baisse au 2e semestre 2020 par rapport au 2e semestre 2019. Celle-ci devrait, toutefois, hors éléments exceptionnels, être nettement moins prononcée que celle constatée au 1er semestre 2020 ' indique le groupe.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.68%