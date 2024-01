Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: avenant à une ligne de crédit syndiqué RCF information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Vinci annonce la signature avec des banques d'un avenant à sa ligne de crédit syndiqué RCF (Revolving Credit Facility) étendant son échéance au 9 janvier 2029, avec deux options de renouvellement pour une année supplémentaire chacune.



Le montant de la ligne est par ailleurs ramené à 6,5 milliards d'euros contre huit milliards précédemment, compte tenu de l'augmentation de la trésorerie disponible du groupe de BTP et de concessions au cours des derniers exercices.



Par cette opération largement sursouscrite par 23 banques participantes (contre 21 précédemment), Vinci 'allonge la maturité moyenne de ses ressources disponibles, conformément à sa politique de gestion prudente de la liquidité'.





