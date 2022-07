Vinci Autoroutes : 10 % de remise sur les dépenses de péage via des chèques-vacances

(AOF) - «Vinci Autoroutes a décidé (...) d'accorder sur son réseau 10% de réduction sur les dépenses de péage payées au moyen de chèques-vacances déposés sur les badges de télépéage Ulys», ai indiqué son président Pierre Coppey. Les 4,5 millions de Français qui bénéficient de chèques-vacances peuvent déposer jusqu'à 250 euros sur leur badge de télépéage, soit une remise maximale de 25 euros, effective du 14 juillet au 15 septembre.

Cette mesure intervient dans un contexte de hausse des prix des carburants et après la demande du nouveau ministre des Transports Clément Beaune formulée dimanche dans dans les colonnes du Parisien, appelant à "un geste" des sociétés d'autoroute.

Inquiétude et prudence

La Capeb se veut prudente dans ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Elle table sur une croissance de l'activité comprise entre 1,5 et 2,5 % en 2022 du fait des incertitudes économiques et de la hausse des prix. De son côté la Fédération française du bâtiment (FFB) affiche ses inquiétudes quant à la chute des ventes de logements neufs pour 2023. Elle appelle également à mesurer l'impact de la transition écologique et numérique sur la filière. La norme RE2020 engendrerait ainsi des surcoûts de 5 à 12%. Elle souhaiterait voir instauré un " Conseil national de la construction " en rappelant que le secteur a créé plus de 8.000 emplois durant le premier trimestre.