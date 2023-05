Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: augmentations de capital pour salariés à l'étranger information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 13:46









(CercleFinance.com) - Vinci annonce que la période de souscription aux augmentations de capital réservées aux salariés de certaines filiales étrangères, se déroulera du 15 mai au 2 juin dans l'ensemble des pays concernés, à un prix de 109,73 euros par action nouvelle à émettre.



Les actions nouvelles à émettre seront souscrites par les salariés en juillet par l'intermédiaire du FCPE 'Castor International Relais 2023' sauf aux Etats-Unis, au Chili, en Grèce, en Italie et en Pologne où elles seront souscrites par les salariés directement.



Le nombre maximal d'actions pouvant être émises et le montant total dépendront du niveau des souscriptions des salariés. Leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sera demandée immédiatement après leur création.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.20%