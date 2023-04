Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: approbation du dividende au titre de 2022 information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 18:09









(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir que l'AG mixte de ses actionnaires qui s'est tenue aujourd'hui a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises.



Ainsi, ladistribution d'un dividende de4 euros par action au titre de 2022 a été décidée. Compte tenu de l'acompte de1 euro par action payé en novembre 2022, il reste à verser un solde de3 euros par action en numéraire, le 27avril 2023.



Par ailleurs, les actionnaires ont approuvé les nominationspourdes mandats d'une durée de quatre ansdeAnnetteMessemeret deCarlos Aguilaren qualité d'administrateursindépendants.





