Vinci : annonce un contrat en Ouganda

(CercleFinance.com) - Le groupe Vinci annonce ce soir qu'ETF (filiale d'Eurovia), en groupement avec Sogea-Satom (filiale de Vinci Construction International Network), vient de signer un contrat de réhabilitation de la voie ferrée reliant les villes de Tororo et Gulu, en Ouganda, sur 375 km. 'Cet axe permettra de rattacher les régions nord, situées autour de Gulu, à la voie ferrée principale Kampala - Mombasa (Kenya). L'objectif est de développer les services de transport ferroviaire de marchandises et ainsi la croissance socio-économique du nord du pays', indique Vinci. Les travaux doivent durer 36 mois.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -4.60%