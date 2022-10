Vinci Airports continue de combler l'écart de trafic passagers par rapport à 2019

(AOF) - L'opérateur aéroportuaire privé Vinci Airports a publié un trafic passagers au troisième trimestre 2022 en hausse de 85% - à 56 millions de passagers - par rapport au troisième trimestre 2021, réduisant l'écart avec 2019 à 22% soit 5 points de mieux qu'au trimestre précédent. La dynamique du trafic cet été a été forte en Europe, où les perturbations opérationnelles ont été limitées dans les aéroports du groupe, et dans les aéroports d'Amérique Centrale et des Caraïbes où le trafic dépasse désormais celui de 2019.

La progression du trafic toujours limitée en Asie pourrait s'accélérer à la saison hivernale avec l'allègement progressif des restrictions dans plusieurs pays.

Les trafics touristiques et affinitaires retrouvent leur niveau de 2019. La dynamique du trafic sur les plateformes européennes dépasse désormais celle des autres régions, avec un niveau de reprise supérieur et des taux de remplissage des vols nettement au-dessus des autres régions (taux de remplissage moyen à près de 85 %).

Les aéroports d'Amérique Centrale et des Caraïbes consolident les parts de marché gagnées pendant la crise et ont accueilli un nombre record de passagers sur le troisième trimestre.

L'allègement prévu des restrictions de déplacement en Asie devrait y favoriser l'accélération du trafic international pour la saison d'hiver.

