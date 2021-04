Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : acquisition des activité énergie d'ACS Cercle Finance • 01/04/2021 à 09:23









(CercleFinance.com) - Vinci annonce avoir signé un accord avec ACS pour l'acquisition de ses activités énergie, un ensemble d'environ 45000 collaborateurs, générant un chiffre d'affaires de plus de six milliards d'euros, avec une marge de ROPA supérieure à 6%. La valeur d'entreprise ressort à 4,2 milliards d'euros. Sur cette base, le prix d'acquisition est estimé à environ 4,9 milliards au closing, attendu en fin d'année 2021 sous réserve des approbations réglementaires habituelles, dont celles des autorités de la concurrence. En outre, ACS recevra un paiement additionnel de 40 millions d'euros pour chaque GW renouvelable ready-to-build développé, sur une période de 8,5 ans au plus après le closing, dans la limite d'un total de 15 GW, soit un paiement conditionnel maximum de 600 millions.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +3.16%