Vinci: acquisition de MBO Groupe finalisée

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que Nuvia, filiale de Vinci Construction spécialisée dans les projets et services dans le domaine du nucléaire, a finalisé l'acquisition de MBO Groupe, acteur majeur du calorifugeage, de l'échafaudage et du confinement de structures en France.



MBO Groupe intervient dans des secteurs industriels variés, dont le nucléaire, tant dans la maintenance que dans les grands projets complexes neufs. Elle a réalisé, en 2023, un chiffre d'affaires d'environ 85 millions d'euros avec 500 collaborateurs sur une quinzaine de sites.





Valeurs associées VINCI 100,35 EUR Euronext Paris -0,55%