Vinci : acquisition de la société Appex

(CercleFinance.com) - Vinci Energies fait part de l'acquisition d'Appex, société française pionnière en matière de conseil et d'intégration de solutions de gestion de la data et d'Intelligence Artificielle (IA), ce qui permettra d'enrichir l'offre Data Analytics de sa marque Axians en France. Appex a réalisé un chiffre d'affaires de cinq millions d'euros en 2019, principalement dans la banque et les assurances ainsi que dans la grande distribution. Il dispose d'un centre de formation agréé, la Data Academy, proposant des formations personnalisées. 'Cette acquisition stratégique nous permet de renforcer nos offres Data Analytics et d'apporter à nos clients et prospects une expertise complémentaire', déclare Bruno Lampe, directeur général Vinci Energies France Cloud Builder.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.05%