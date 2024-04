Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: acquisition de l'aéroport d'Edimbourg information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Vinci annonce avoir conclu, via sa filiale Vinci Airports, un accord portant sur l'acquisition de 50,01% des parts d'Edinburgh Airport Limited, la société propriétaire de l'aéroport d'Édimbourg, pour un prix de 1,27 milliard de livres sterling.



La finalisation de la transaction devrait intervenir au cours de l'été 2024, après obtention des autorisations réglementaires. Le solde de 49,99% du capital restera géré par Global Infrastructure Partners (GIP), qui avait acquis l'aéroport en 2012.



Sixième aéroport du Royaume-Uni avec 14,4 millions de passagers par an, Édimbourg a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 272 millions de livres, pour une marge d'EBITDA de 65%. Il sera consolidé par intégration globale dans les comptes de Vinci.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris +1.30%