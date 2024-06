Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: acquisition de 50,01% de l'aéroport d'Edimbourg information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 18:20









(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir que Vinci Airports, filiale de Vinci Concessions, a finalisé l'acquisition de la majorité du capital (50,01 %) de l'aéroport d'Édimbourg, aux côtés de Global Infrastructure Partners (GIP), gérant le solde de 49,99 %, selon un schéma de partenariat comparable à celui de l'aéroport de Londres Gatwick.



L'aéroport d'Édimbourg est une infrastructure de premier plan : premier aéroport d'Écosse et 6e aéroport du Royaume-Uni par son trafic qui a retrouvé son niveau pré-Covid.



Son potentiel de croissance est notamment tiré par le développement des segments long-courriers.



Après Belfast International et Londres Gatwick, VINCI Airports détient désormais trois aéroports au Royaume-Uni en pleine propriété (freehold).





Valeurs associées VINCI 101,50 EUR Euronext Paris -1,36%