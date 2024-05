Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: acquisition de 100 % d'Helios en Suède information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 18:07









(CercleFinance.com) - Vinci Concessions, à travers sa filiale SunMind, a conclu un accord portant sur l'acquisition de 100 % d'Helios, société suédoise spécialisée dans le développement amont de centrales solaires photovoltaïques et de systèmes de stockage d'énergie par batteries.



La société est active en Europe du Nord (Suède principalement et pays baltes). Avec cette acquisition, SunMind enrichira son expertise dans le domaine de l'énergie renouvelable d'origine solaire. La société est également présente en France, en Suède, au Portugal et au Royaume-Uni.



Le prix payé pour 100 % du capital s'élève à 73 millions d'euros, auquel s'ajoutera un partage des revenus générés par Helios pendant les cinq prochaines années.



La finalisation de la transaction devrait intervenir en juin, après obtention des autorisations réglementaires.





Valeurs associées VINCI 113.15 EUR Euronext Paris -1.18%