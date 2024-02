Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: acquisition d'une concession autoroutière au Colorado information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 08:52









(CercleFinance.com) - Vinci fait part de la signature par sa filiale Vinci Highways, d'un accord en vue de l'acquisition de NWP HoldCo, société détentrice du contrat de concession de Northwest Parkway, section à péage de 14 km du périphérique de Denver dans l'Etat américain du Colorado.



Avec une échéance en 2106, cette concession présente actuellement la plus longue durée résiduelle (83 ans) du secteur des concessions autoroutières aux États-Unis. Le concessionnaire est rémunéré par la perception des péages.



Northwest Parkway a généré 7,2 millions de transactions en 2023, en hausse de 6% par rapport à 2022. Le closing financier est prévu au deuxième trimestre 2024, après approbation du concédant et des autorités compétentes.





