Vinci: acquisition d'actifs auprès de Petrobras

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que Cobra IS a acquis Polo Carmópolis auprès du groupe brésilien Petrobras, une opération signée en 2021, soit avant l'acquisition de Cobra IS par Vinci, et qui fera donc l'objet d'une revue stratégique en 2023.



Il s'agit d'un ensemble de participations dans onze concessions de champs de pétrole et de gaz naturel onshore, ainsi que des infrastructures afférentes - notamment de traitement, de stockage et de transport - situées dans l'Etat de Sergipe au Brésil.



Le montant total de l'acquisition s'élève à 1,1 milliard de dollars américains, dont 823 millions payés en 2022, le solde de 275 millions devant être réglé au géant énergétique brésilien d'ici douze mois.





