Vinci : acquiert conntronic, spécialiste de la robotique

(CercleFinance.com) - Vinci Energies, société du groupe Vinci, annonce l'acquisition de l'entreprise allemande 'conntronic Prozess- und Automatisierungstechnik', spécialisée dans la robotique et le soudage. Cette opération permet à Vinci Energies d'élargir la gamme de services de sa marque Actemium, l'un des plus grands prestataires de services globaux dans le domaine du process industriel, dans le secteur de la robotique, du génie mécanique et du soudage. Günther Reverchon, jusqu'à présent gérant de la société, dirigera la nouvelle entreprise Actemium conntronic, indique Vinci Energies. Employant 53 personnes, conntronic a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires d'environ 9,2 millions d'euros.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.13%