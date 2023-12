Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: achève une campagne d'inspections sous-marines information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 15:50









(CercleFinance.com) - Vinci annonce aujourd'hui avoir achevé la campagne d'inspections sous-marines visant à protéger les piliers du pont Rion-Antirion, qui relie le Péloponnèse à la Grèce continentale et qio et opéré par VINCI Highways (VINCI Concessions).



Réalisées tous les huit ans, ces inspections menées à 65 m de profondeur sont extrêmement exigeantes en raison des conditions particulières qui prévalent dans le détroit.



Dans ce cadre, Vinci déploie ses technologies de pointe, notamment véhicules robotisés et systèmes de collecte de données et de positionnement afin de contrôler l'état de la protection des piliers contre l'affouillement dû aux puissants courants marins.



Les analyses préliminaires indiquent une bonne stabilité de la protection des fondations. Prochaine étape: traitement et analyse des données (vidéos, télémétrie, etc.) et mise en archive pour référence future et étude de l'évolution de l'infrastructure dans le temps.





