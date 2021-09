Vinci : achète Siepel, expert en protection électromagnétique

(CercleFinance.com) - Vinci Energies, société du groupe Vinci, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Siepel, experte en protection électromagnétique. Basée à La Trinité-sur-Mer (Morbihan), l'entreprise emploie 50 personnes pour un chiffre d'affaires de 7,8 ME en 2020.

Siepel est spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation de chambres blindées, d'absorbeurs de micro-ondes et de chambres anéchoïques pour la cybersécurité des infrastructures et la confidentialité des réunions sensibles.

'Siepel va enrichir l'offre de Cegelec Défense avec ses solutions mondialement reconnues de cages de Faraday, de chambres anéchoïques, et de durcissement électromagnétique des équipements, ce qui nous permettra de proposer à nos clients des systèmes toujours plus performants pour la cybersécurité et la confidentialité des locaux et réseaux sensibles', a commenté Gilles Laborde, président de la société Cegelec Défense, filiale à 100% de Vinci.