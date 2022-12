Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Vinci: achète les activités d'ingénierie de RCO Mechatronics information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 12:42

(CercleFinance.com) - Vinci Energies annonce renforcer son portefeuille industriel en faisant l'acquisition de RCO Mechatronics aux Pays-Bas.



Fort de plus de 20 ans d'expérience, RCO Mechatronics est spécialisée dans la conception, le développement et la production d'applications robotiques et cobots standardisées ou plus spécifiques.



RCO Mechatronics possède notamment sa propre gamme de systèmes et de machines standardisés en matière de manutention robotisée SRP cobot/robot.



Vinci ajoute que cette acquisition s'inscrit pleinement dans sa stratégie visant à renforcer son portefeuille industriel par des connaissances en mécatronique, robotique et cobotique.



RCO Mechatronics agira prochainement en 2023 sous la marque Actemium.