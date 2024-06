Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: achète deux sociétés de travaux, aux USA et au Canada information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 18:03









(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir que sa division Construction a fait l'acquisition de deux entreprises familiales de travaux publics en Amérique du Nord, avec Newport Construction aux États-Unis et Entreprises Marchand & Frères (EMF) au Canada.



Newport Construction, active dans le New Hampshire et le Massachusetts, est spécialisée dans les travaux routiers et le génie civil. Avec 240 employés, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 105 millions d'euros en 2023.



EMF, opérant au Québec et dans la Baie-James, est également intégrée verticalement avec plusieurs carrières et usines d'enrobés. Employant 220 personnes, elle a généré un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros en 2023.



Ces acquisitions renforcent la présence de VINCI Construction en Amérique du Nord, où la société a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards d'euros en 2023, avec ses 9500 employés.





Valeurs associées VINCI 113.80 EUR Euronext Paris +0.26%