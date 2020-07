Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : accroc baissier sous 77,9E, vers un repli sur 68 ? Cercle Finance • 31/07/2020 à 17:39









(CercleFinance.com) - Vinci subit un accroc baissier sous 77,9E (plancher du 15 juin et 30 juillet) et libère un potentiel de repli jusque sur 72,2E ('gap' du 15 mai) puis 70,7E, le support du 14 mai, puis surtout sur 68E, plancher majeur du 21 avril au 4 mai.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -6.23%