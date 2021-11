Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : accord pour une acquisition au Canada information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - Vinci Construction indique avoir signé un accord pour acquérir les sociétés de construction du groupe familial Northern Group of Companies, qui ont réalisé en 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 93 millions de dollars canadiens (65 millions d'euros). Spécialisées dans les travaux routiers et la production d'enrobés et de granulats dans les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, sur la côte Est du Canada, ces sociétés emploient environ 500 employés en période de pic d'activité. 'Soumise à l'approbation des autorités canadiennes de la concurrence, cette acquisition complète la présence de Vinci Construction au Canada, et renforce son positionnement en Amérique du Nord', explique le groupe français de BTP et de concessions.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.33%