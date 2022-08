Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Vinci: accord pour acquérir l'activité IT de Kontron AG information fournie par Cercle Finance • 10/08/2022 à 18:08

(CercleFinance.com) - VINCI Energies a signé un accord visant à acquérir la majeure partie des activités des services IT de Kontron AG (précédemment S&T AG), un des principaux acteurs dans le domaine des objets connectés en Europe.



Le périmètre de la transaction recouvre l'Allemagne, la Suisse, la Pologne, ainsi que 8 autres pays d'Europe centrale et orientale.



Ses expertises englobent l'intégration de systèmes IT et les services informatiques liés aux infrastructures et systèmes applicatifs.



A travers cette acquisition, VINCI Energies compte se renforcer sur le marché européen de l'ICT en intégrant un volume d'activité d'environ 360 millions d'euros en année pleine et 1 600 nouveaux collaborateurs.