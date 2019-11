Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : a terminé une autoroute en Russie Cercle Finance • 27/11/2019 à 17:53









(CercleFinance.com) - Vinci Concessions annonce ce jour la mise en service de la section finale de la nouvelle autoroute M11, qui relie Moscou à Saint-Pétersbourg. 'La phase de construction a été achevée en quatre ans, malgré des conditions climatiques très rigoureuses et de nombreux défis techniques à relever. Une attention particulière a été portée à la protection de l'environnement avec la construction de passages ' grande faune ' pour assurer la continuité écologique', explique Vinci. La nouvelle autoroute M11 est longue de 669 km.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.41%