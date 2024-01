Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: a renouvelé son partenariat avec la Fondation INSA information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 09:16









(CercleFinance.com) - Vinci annonce avoir renouvelé pour 3 ans son partenariat avec la Fondation INSA et s'engage aux côtés du groupe INSA en faveur de l'égalité des chances et de l'ouverture sociale.



Le mécénat Vinci finance, chaque année, près de 200 bourses d'accueil de 500 E attribuées à tous les élèves titulaires d'une bourse du secondaire, à leur entrée dans l'une des sept écoles du réseau INSA.



' La coopération entre la Fondation INSA et Vinci permet aux ingénieurs en devenir d'être au plus près du terrain grâce à la découverte de nos métiers et de nos engagements sociaux et environnementaux. La transition énergétique et l'urgence climatique à l'échelle mondiale multiplient les besoins d'ingénierie ' a déclaré Xavier Huillard, président-directeur général du groupe Vinci.





