Vinci: a remporté un contrat en mer du Nord

(CercleFinance.com) - Vinci annonce avoir remporté le contrat de conception-construction-installation de plateformes de conversion d'énergie électrique d'origine éolienne en mer du Nord.



Les plateformes de conversion d'énergie éolienne seront installées en mer du Nord pour connecter plusieurs parcs éoliens au réseau.



Leur rôle sera de convertir le courant alternatif produit en courant continu haute tension (HVDC : High-Voltage Direct Current), puis de le transporter vers les stations terrestres, située jusqu'à 280 km.



Dotées d'une capacité de transport totale d'énergie électrique de 1,8 GW, ces plateformes pourront alimenter l'équivalent d'une ville comme Hambourg, soit 1,8 million d'habitants, à compter de 2028.





