VINCI a livré les bâtiments rénovés de la Samaritaine à LVMH

(AOF) - Petit, filiale de Vinci Construction France, a livré aujourd'hui au groupe LVMH les bâtiments rénovés de la Samaritaine, adresse iconique parisienne fondée en 1870 par Ernest Cognacq. Les travaux, démarrés en 2015, ont mobilisé quotidiennement jusqu'à 700 collaborateurs, dont des experts en rénovation de patrimoine classé. Le projet a porté sur les magasins deux et quatre, bâtiments situés entre la Seine et la rue de Rivoli dans le 1er arrondissement de Paris.

Cette opération mixte de 70 000 m2 a bénéficié d'une restructuration totale, et intègre désormais près de 30 000 m2 de commerces (Samaritaine Paris Pont-Neuf), 96 logements sociaux sur 6 350 m2, une crèche de 80 berceaux sur 1 100 m2, 16 000 m2 de bureaux et un hôtel Cheval Blanc Paris intégrant 72 chambres et suites sur 14 500 m2.