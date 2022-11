Vinci: a aménagé 106 km de route au Cameroun information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 11:02

(CercleFinance.com) - Vinci annonce aujourd'hui que Sogea-Satom (Vinci Construction) a réalisé une route au Cameroun entre les villes d'Olama et de Bingambo. Les travaux ont porté sur l'aménagement de 106 km de route, la construction de deux ouvrages d'art d'une portée de 15 m et 24 m et de 277 dalots cadres en béton armé, ainsi que la mise en place de 81 km de pistes rurales et de 13 km de voiries urbaines.



Le projet intègre également un volet social avec l'implantation d'ouvrages socio-éducatifs le long du tracé (salles de classe, foyers ruraux pour jeunes et femmes, centres de santé, forages et puits d'eau, etc.).



À terme, cet axe est destiné principalement à recevoir le trafic des véhicules lourds pour le transport de marchandises depuis le nouveau port en eau profonde de Kribi vers Yaoundé.