Vinci : -96% de trafic passagers chez Vinci Airports

(CercleFinance.com) - Vinci Airports affiche 2,4 millions de passagers accueillis dans les 45 aéroports de son réseau au deuxième trimestre 2020, en recul de 96,4% en comparaison annuelle, conséquence des restrictions de déplacement imposées face à la pandémie de Covid-19. Le trafic a ainsi baissé de près de 98% en avril et mai. L'assouplissement récent puis la levée progressive des restrictions ont permis d'amorcer un redémarrage du trafic passagers, mais celui-ci reste encore limité (baisse de 94,1% en juin). 'Les plateformes ont continué à accueillir des vols pendant toute cette période pour répondre à leur mission de service public', souligne le groupe, ajoutant avoir mis en place de mesures de protection sanitaire dans l'ensemble des aéroports.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris 0.00%