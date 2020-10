Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : -79% de trafic passagers en aéroports au 3e trimestre Cercle Finance • 13/10/2020 à 09:49









(CercleFinance.com) - Vinci Airports indique que son trafic passagers au troisième trimestre 2020 affiche un recul de 79,1% en comparaison annuelle, avec un total de 15 millions de passagers accueillis dans les 45 aéroports de son réseau. En cumul depuis le début de l'année, il recule de 67,9% par rapport à la période comparable de 2019, avec une légère inflexion de tendance au troisième trimestre (après -96% au deuxième), grâce au tourisme et aux voyages familiaux pendant la période estivale. Vinci Airports précise toutefois que le redémarrage progressif du trafic passagers au cours de l'été a été stoppé en septembre par les nouvelles mesures de restrictions, mises en place face au retour de l'épidémie.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.72%