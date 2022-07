Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : 28,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 09:25









(CercleFinance.com) - Vinci vient de publier ses résultats pour le premier semestre 2022. Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2022 s'élève à 28,5 milliards d'euros, en hausse de 26 % à structure réelle et de 12 % à structure comparable par rapport à celui du 1er semestre 2021.



L'EBITDA s'élève à 4 526 millions d'euros (3 132 millions d'euros au 1er semestre 2021). Nettement supérieur à son niveau de 2019 (3 625 millions d'euros), il représente 15,9 % du chiffre d'affaires (16,7 % en 2019).



Le Résultat Opérationnel sur Activité (ROPA) s'établit à 2 890 millions d'euros (1 598 millions d'euros au 1er semestre 2021). Supérieur à son niveau du 1er semestre 2019 (2 289 millions d'euros



L'entreprise note une accélération de la reprise du trafic de Vinci Airports et un trafic de Vinci Autoroutes supérieur à son niveau pré-crise sanitaire. L'intégration de Cobra IS a été conforme aux attentes.



Xavier Huillard, président-directeur général de Vinci, a déclaré : ' Vinci a réalisé une performance d'ensemble très solide au 1er semestre 2022, la quasi-totalité des pôles de métiers ayant dépassé leurs niveaux de chiffre d'affaires et de résultats pré-crise sanitaire. Vinci confirme la perspective d'un résultat en hausse sur l'ensemble de l'année 2022 par rapport à son niveau de 2019, avant déclenchement de la pandémie de Covid-19.'





