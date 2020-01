Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : 255 millions de passagers pour Vinci Airports en 2019 Cercle Finance • 17/01/2020 à 18:10









(CercleFinance.com) - Vinci Airports revendique ce vendredi soir être le deuxième opérateur aéroportuaire mondial, avec 255 millions de passagers accueillis en 2019 (+5,7% à réseau comparable). 'Le trafic passagers de plusieurs plateformes gérées par Vinci Airports a franchi en 2019 des seuils symboliques : 50 millions de passagers dans les aéroports du Kansai ; 30 millions à Lisbonne ; 6 millions à Belgrade. Signe de la qualité de l'offre pour les compagnies aériennes et les territoires où VINCI Airports est implanté, 325 nouvelles routes ont été ouvertes au sein de son réseau, dont 61 long-courriers, telles qu'Osaka-Londres avec British Airways, Londres -Shanghai avec Air China ou Santiago du Chili-Barcelone avec Iberia', explique le groupe.

