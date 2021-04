(AOF) - Vincent Sattler devient le nouveau CTO de Yomoni. Il dirige les équipes Produit et Technique et reporte directement à Sébastien d'Ornano, Cofondateur et Président exécutif. Avec le soutien des 10 experts qui constituent désormais le pôle Tech, il aura pour missions de développer et enrichir l'expérience numérique de Yomoni. Vincent Sattler, 39 ans, rejoint Yomoni après la vente de sa start-up Snatch Studio qu'il a créée en 2018.

Il était précédemment Directeur produit technique dans plusieurs startups internationales (Talentoday, Tradelab, ...) et précédemment, ingénieur innovation chez Cisco. Il est diplômé d'un master d'ingénieur de l'école ENST Bretagne (IMT Atlantique).