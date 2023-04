Vincent Férat nommé Président de Keys REIM

(AOF) - La société de gestion de portefeuille immobilier Keys REIM annonce la nomination de Vincent Férat comme Président. Diplômé de l’École polytechnique (X98), de l’École des Ponts ParisTech et de Sciences Po Paris, Vincent Férat, 45 ans, vient du monde du capital-risque et de l’immobilier (Unibail-Rodamco-Westfield, Société des Centres Commerciaux et L Catterton). Il était depuis 2018 Managing Director au sein de L Catterton Real Estate, branche immobilière du fonds d’investissement privé, spécialisé dans les biens et tendances de consommation et développeur de projets immobiliers mixtes.