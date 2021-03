Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vilmorin : vers l'émission d'un emprunt obligataire Cercle Finance • 15/03/2021 à 10:25









(CercleFinance.com) - Vilmorin annonce son intention d'émettre un emprunt obligataire d'un montant attendu de 300 millions d'euros à maturité sept ans, dans le cadre d'opérations pour prolonger la maturité de sa dette et de poursuivre l'optimisation de ses ressources financières. Le semencier utilisera en effet une partie du produit de cette émission pour financer l'exercice de l'option de remboursement anticipé de son emprunt obligataire d'un montant de 450 millions d'euros arrivant à échéance le 26 mai 2021. Le montant nominal total des obligations 2021 encore en circulation s'élève à 346,2 millions d'euros et peut être remboursé (en totalité) à sa valeur nominale majorée des intérêts courus jusqu'à la date fixée pour le remboursement (exclue).

Valeurs associées VILMORIN & CIE Euronext Paris +0.84%