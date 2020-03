Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vilmorin : suspension des objectifs en raison du COVID-19 Cercle Finance • 26/03/2020 à 17:52









(CercleFinance.com) - Le groupe Vilmorin & Cie annonce qu'il doit suspendre la quantification de ses objectifs pour l'exercice 2019-2020, tels qu'ils avaient été confirmés lors de la présentation de ses résultats semestriels 2019-2020. 'Compte tenu de son caractère stratégique, l'activité de Vilmorin & Cie reste à ce jour encore marquée par une bonne dynamique. Toutefois, en raison de l'évolution rapide et constante de la crise sanitaire et du manque de visibilité qu'elle engendre, Vilmorin & Cie n'est pas à même, à ce stade, de mesurer les impacts de celle-ci sur ses performances financières', explique le groupe.

Valeurs associées VILMORIN & CIE Euronext Paris -1.18%