Vilmorin : réalise l'offre de rachat d'un emprunt obligataire

(CercleFinance.com) - Vilmorin a réalisé avec succès l'offre de rachat en numéraire lancée le 6 juillet 2020 et portant sur son emprunt obligataire d'un montant nominal total de 450 millions d'euros, arrivant à maturité en mai 2021. Le montant maximum de l'offre de rachat annoncé aux porteurs obligataires était de 103,8 millions d'euros. Le règlement-livraison a eu lieu le 15 juillet 2020. Le montant nominal en circulation avant le rachat s'élevait à 450 millions d'euros et s'établira donc à 346,2 millions d'euros après la date de règlement-livraison.

Valeurs associées VILMORIN & CIE Euronext Paris +1.30%