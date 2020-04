Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vilmorin : progression de 6% du CA à neuf mois Cercle Finance • 24/04/2020 à 10:10









(CercleFinance.com) - Vilmorin annonce un chiffre d'affaires, à la fin du troisième trimestre 2019-20, à 1062,2 millions d'euros, en progression de 6% à données courantes et de 4,2% à données comparables par rapport au 31 mars de l'exercice passé. Le chiffre d'affaires de la branche semences potagères s'établit en cumul au 31 mars à 464,2 millions d'euros, en croissance de 6%, et celui de la branche semences de grandes cultures s'élève à 562,1 millions d'euros, en croissance de 6,8%. En raison de ce manque de visibilité persistant, qui ne lui permet pas de définir de manière fiable des objectifs pour l'exercice 2019-20, Vilmorin confirme leur suspension, comme déjà communiqué à la fin du mois dernier.

Valeurs associées VILMORIN & CIE Euronext Paris +0.14%