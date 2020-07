Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vilmorin : offre de rachat d'un emprunt obligataire Cercle Finance • 06/07/2020 à 09:00









(CercleFinance.com) - Vilmorin & Cie annonce le lancement ce lundi d'une offre de rachat en numéraire portant sur son emprunt obligataire d'un montant nominal total de 450 millions d'euros, arrivant à maturité en mai 2021, offre dont la clôture est prévue pour le 10 juillet. Le montant maximum de l'offre sera annoncé aux porteurs obligataires le 13 juillet avec un règlement-livraison prévu le 15 juillet. L'opération a pour buts d'anticiper les échéances financières et de poursuivre la stratégie d'optimisation des capacités financières.

