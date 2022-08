Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vilmorin: objectif de croissance dépassé en 2021-22 information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - À l'issue de son exercice 2021-22, Vilmorin affiche un chiffre d'affaires annuel de 1,59 milliard d'euros, en hausse de 7,5% à données courantes et de 6,2% à données comparables, dépassant ainsi son dernier objectif d'une croissance d'environ 5% à données comparables.



Il attend désormais un taux de marge opérationnelle courante à un niveau se rapprochant de l'objectif de début d'exercice (au moins 8,5%), mais prévient que son résultat net devrait se situer en retrait, pointant le basculement de la Turquie en situation d'hyperinflation.



Par ailleurs, le semencier annonce la nomination d'Anthony Carvalho en tant que directeur financier, et à ce titre membre du comité exécutif, à compter du 14 septembre. Il était, depuis septembre 2021, directeur administratif et financier du Groupe Roullier.





