Vilmorin: nouvelle révision d'objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Au terme des neuf premiers mois de son exercice, Vilmorin fait part d'une seconde révision de ses objectifs 2021-22 : son chiffre d'affaires est désormais attendu en croissance d'environ 5% à données comparables (contre au moins 4% précédemment).



Le semencier, qui confirme par contre son objectif de taux de marge opérationnelle courante d'au moins 7,5%, explique que cette révision tient compte du contexte d'incertitudes persistantes liées à la guerre en Ukraine et de tensions inflationnistes.



Le chiffre d'affaires à neuf mois s'est établi à près de 1,16 milliard d'euros, en croissance de 4% en données comparables, une baisse de 3% en semences potagères ayant été compensée par une progression de 10,8% en semences de grandes cultures.





Valeurs associées VILMORIN & CIE Euronext Paris 0.00%