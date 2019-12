Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vilmorin : nomination d'un nouveau PDG Cercle Finance • 09/12/2019 à 10:07









(CercleFinance.com) - Vilmorin indique que son PDG Philippe Aymard quittera ses fonctions fin 2019. Pour lui succéder, le conseil d'administration, qui s'est réuni à l'issue de l'assemblée générale, a désigné Sébastien Vidal, administrateur depuis 2016. Agriculteur, Sébastien Vidal est administrateur de Limagrain depuis 2006 et vice-président depuis janvier 2019. Il a exprimé le souhait de conserver le mode de direction générale de Vilmorin, en confirmant le mandat de Daniel Jacquemond en tant que directeur général délégué. Par ailleurs, l'assemblée générale a nommé Marie-Yvonne Charlemagne en tant qu'administratrice indépendante, pour une durée de trois années, en remplacement de Miriam Maes dont le mandat venait à échéance et qui n'en sollicitait pas le renouvellement.

Valeurs associées VILMORIN & CIE Euronext Paris 0.00%