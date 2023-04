Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vilmorin: Limagrain veut lancer une OPAS information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 09:31









(CercleFinance.com) - Vilmorin & Cie annonce que Limagrain, son actionnaire de référence, a l'intention d'initier une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sur les actions Vilmorin, en vue d'une sortie de la cote qui permettra au groupe de semences de 's'inscrire dans un temps long'.



'Par ailleurs, compte tenu de la structure actuelle de l'actionnariat de Vilmorin & Cie et du faible volume d'échanges, la cotation présente peu d'utilité pour la société qui n'a pas fait appel au marché depuis 2010', explique-t-il.



L'offre, au prix de 62,60 euros par action, représente une prime de 45,4% par rapport au dernier cours de clôture et de 36,5% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes des 60 derniers jours de bourse.





