Vilmorin: l'OPAS ouvre ce jeudi

(CercleFinance.com) - Après avoir déclaré conforme l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) initiée par Limagrain Participations sur les actions du semencier Vilmorin, l'AMF a publié le 21 juin un avis d'ouverture de l'offre, pour une période effective du 22 juin au 17 juillet inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 62,60 euros les 5.178.241 actions non détenues par le groupe Limagrain, soit 22,60% du capital, puis a l'intention de demander, si les conditions sont réunies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.



Il prendra à sa charge dans le cadre d'une procédure de semi-centralisation les frais de négociation (frais de courtage majorés de la TVA y afférente) des actionnaires vendeurs à hauteur de 0,20% du montant de l'ordre, dans la limite de 100 euros par dossier.





