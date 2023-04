Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vilmorin: hausse de 21% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - Vilmorin & Cie affiche pour son troisième trimestre 2022-23, un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros, en hausse de 20,9% à données courantes en comparaison annuelle. Retraité à données comparables, il ressort en hausse de 17,7%.



Le fournisseur de semences souligne que le chiffre d'affaires de ses activités destinées aux marchés professionnels s'est inscrit en forte progression, et ce, 'en dépit d'importantes difficultés opérationnelles'.



Pour l'ensemble de 2022-23, Vilmorin revoit son objectif de croissance de chiffre d'affaires à la hausse, anticipant désormais une croissance d'au moins 12% à données comparables, les autres objectifs de fin d'exercice restant inchangés.





